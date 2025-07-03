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Deniz Seki doğum gününü gizemli sevgilisiyle kutladı

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#Deniz Seki#Doğum Günü#Gizemli Sevgili
Deniz Seki doğum gününü gizemli sevgilisiyle kutladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 09:13

Deniz Seki, 5 yıldır birlikte olduğu İrfan adlı sevgilisiyle ilk kez doğum gününde görüntülendi.

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Deniz Seki, 55’inci yaşını Ruby adlı mekânda ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı özel bir geceyle kutladı. Davette ünlü şarkıcıyı 5 yıldır herkesten gizlediği ve adının İrfan olduğu öğrenilen iş insanı sevgilisi de yalnız bırakmadı.

Aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Deniz Seki ilk kez sevgilisiyle kalabalık bir ortama girdi. Pastasındaki mumları üfledikten sonra Seki’yi ilk olarak sevgilisi öperek yeni yaşını kutladı.

Deniz Seki doğum gününü gizemli sevgilisiyle kutladı

Ünlü şarkıcı kutlamada yaptığı konuşmada “Böyle güzel dostluklara sahip olmak en büyük armağan. Yanımda olan herkese kalpten teşekkür ederim” dedi.

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#Deniz Seki#Doğum Günü#Gizemli Sevgili

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