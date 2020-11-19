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Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Deniz Can Aktaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı diziler ve filmler

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Deniz Can Aktaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı diziler ve filmler
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Deniz Can Aktaş, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş Avlu dizisinde Kudret’in oğlu Alp’i canlandıran Aktaş’ın oyunculuğu hafızalara kazınmıştı. İşte 1993 yılında dünyaya gelen Menajerimi Ara dizisinin Barış’ı ile ilgili merak edilenler…

Deniz Can Aktaş 1993 yılında dünyaya gelmiştir. İlk defa kamera karşısına 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkmıştır. Daha Sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Neredesin Birader ve Avlu projelerinde yer almıştır.

Avlu dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu en son Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat vermiştir.

OYNADIĞI DİZİLER

Aşk Ağlatır- Yusuf Eren

Avlu- Alp Öztürk

Neredesin Birader- Ali

Hayat Bazen Tatlıdır – Burak (Ronaldo)

Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin)

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