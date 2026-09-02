Deniz Çakır: Görücü usulü evlendim

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DENİZ Çakır, meslektaşı Melis İşiten’in YouTube programına konuk oldu.

Deniz Çakır, “Kendini nasıl hissettiğin bir dönemdesin?” sorusuna yanıt verdi. Çakır, “Kendimi ıssız hissettiğim bir dönemdeyim. Canım kedim Şati’yi kaybettim. Yalnız hissediyorum. Elimi, kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum. Ben İstanbul’u hiç onsuz bilmiyorum. Turnelerime de götürdüm onu. Ne idüğü belirsiz, ıssız biliyorum” dedi.

2023 yılında Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır, eşiyle tanışma hikâyesini de anlattı: “

Bizi, 2021 yılında Zuhal Olcay tanıştırdı. ‘Zuzu’ diyeceğim, Zuhal diyemiyorum çünkü. Zuzu bana Bilgehan’dan bahsetmişti. ‘Çok güzel olursunuz, o da seni çok beğeniyormuş’ dedi. Ben de ‘Ne öyle, görücü usulü gibi. Olur mu öyle şey?’ diyerek savuşturdum. Bu arada Bilgehan’ın sadece Instagram’ına bakmıştım. Baktığım hesapta sadece kedi fotoğrafları vardı ve bu bana hiç erkeksi gelmedi. Sonrasında öğreniyorum ki o, kedileri için açtığı ayrı bir hesapmış. Yıllar sonra Arnavutköy’de Mira Balık’ta otururken Zuzu, ‘Bak, yukarıdaki masada kim var? Bilgehan da orada oturuyor. Gelsin mi kahveye?’ diye sordu. ‘Gelsin’ dedim. Benim oralarda hiç alakam yok. Bir gün sonra bana mesaj attı, ‘Buluşalım mı?’ diye. Aniden başladı, hiç aklımda yokken. Çünkü bana bir şiir kitabıyla geldi. Adam şiir yazıyor ve çok güzel sohbet ettik. Karşı cinsimle ve bu kadar az tanışırken bu kadar güzel sohbet etmek o kadar kıymetli geldi ki bana.”

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Ünlü oyuncu, aşkı ise şöyle tanımladı:

“İkisinin de eşit derecede sevmesi gerekmiyor ama birbirini böyle eşitleye eşitleye, dengeleye dengeleye yaşamla beraber flört edebilmek bence aşk. Anlık aşktan bahsetmiyorum. Artık büyüdüm, onları yaşadık. Böyle bir bütün olan aşkı seviyorum. Karşılıklı zıtlıklar olabilir ama onun senin hobine, senin onun hobisine, birbirinize, hayata beraber flört etmek önemli.”

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Adli tıp uzmanı olmak isterdim

Kriminal olayları takip etmeyi sevdiğini söyleyen Deniz Çakır, “Sabah kalkıp Müge Anlı izliyorum. Kriminal çok seviyorum. Bayağı adli tıp uzmanlarını takip ediyorum Instagram’dan. Onlar da beni takip ediyorlar, o kadar mutlu oluyorum ki. Şu anda başka bir meslek seçme şansım olsa kesinlikle adli tıp uzmanı olurdum. Cinayet çözümü meselesini seviyorum. Müge Anlı’mı izlerim” diye konuştu.

Bazen kendimi vasat buluyorum

Deniz Çakır, cildinin pürüzsüz kalmasının sebebini sigara içmemesine bağladı:

“Bazı dönemler kendimi güzel sonra vasat buluyorum sonra tekrardan bir fena değilim diyorum. Bu aralar kendimle

barışığım, bir sıkıntım yok. Hayatımda hiç sigara içmedim. Belki ondan, belki başka şeylerden cildim çok düzgündür.”