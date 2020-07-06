Deniz Bulutsuz kimdir? İşte Deniz Bulutsuz'un mesleği hakkında detaylı bilgiler

Deniz Bulutsuz kimdir sorusu, darp olayının tarafı olan bu isim hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ozan Güven ile bir süredir birlikte olan Deniz Bulutsuz, yaşadıkları kavganın ardından Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini öne sürerek rapor almıştır. Peki, Deniz Bulutsuz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler DENİZ BULUTSUZ KİMDİR? Ozan Güven'in bir süredir ilişki yaşadığı Deniz Bulutsuz, magazin gündeminde yer alması nedeniyle biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda doğum günü kutlaması nedeniyle sosyal medyadan Ozan Güven için paylaşım yapan Deniz Bulutsuz, son günlerde ise şiddet gördüğü iddiaları ile gündemde yer almaya başladı.

1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı.

İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır.

GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Aziz isminde 1 çocukları var. 2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.