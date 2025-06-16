Deniz Bulutsuz ceza sevincini paylaştı! 'Cezaevine gireceği günü bekliyorum'

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Oyuncu Ozan Güven ile sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayına ilişkin davada karar açıklandı.



İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldır devam eden davanın geçen cuma görülen duruşmasında Ozan Güven ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güven hakkında verilen hapis cezası ertelenmedi. Kararın ardından Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. “Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkûmiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibarıyla, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım.”

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MUHTEŞEM BİR HİS

Deniz Bulutsuz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Hakkımızı aramanın boş olduğuna inandırıldığımız, adalete olan güvenimizin sarsıldığı bu zamanlarda, 5 sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his. Davayı açarken iki amacım vardı: Biri; bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı arama. Diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmaktan korkmamasına biraz olsun ilham olmak. Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere.”