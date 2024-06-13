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Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı!

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#Deniz Akkaya#Somer Sivrioğlu#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Deniz Akkayaya konuşma yasağı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:48

Deniz Akkaya ve 15 yaşındaki kızının karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

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Bakanlık, Akkaya’nın kızını koruma altına almıştı. Deniz Akkaya ile bu kez şef Somer Sivrioğlu adliyelik oldu.

Sivrioğlu, sosyal medya üzerinden kendisini hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı ve kara kampanya yürüttüğü gerekçesiyle Deniz Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı.

Deniz Akkayaya konuşma yasağı

Somer Sivrioğlu dilekçesinde, Deniz Akkaya’nın uyguladığı şiddet nedeniyle devlet korumasına alınan kızının bulunduğu çocuk evini ziyaret ettiğini, oradaki tüm çocuklara moral verdiğini belirterek, bunu öğrenen Akkaya’nın kendisine ağır hakaretler ettiğini ve iftiralarda bulunduğunu ileri sürdü.

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#Deniz Akkaya#Somer Sivrioğlu#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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