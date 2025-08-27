×
Deniz Ailesi’nde sular duruldu... İki villa verdi kavga bitti!

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:54

Özcan Deniz’le abisi Ercan Deniz arasında esen sert rüzgârlar dindi. Kardeşlerin bir araya gelerek protokol imzaladığı, ünlü şarkıcının iki villasını abisine devrettiği öne sürüldü.

Açılan davalar, çarpıcı iddialar ve karşılıklı suçlamalarla uzun süredir gündemden düşmeyen Deniz Ailesi’nde sular duruldu.

Özcan Deniz’le Ercan Deniz’in protokol imzaladığı, ünlü şarkıcının abisine iki villa verdiği ve aralarındaki sorunların bu hamleyle çözüldüğü öne sürüldü.

İddia “Beyaz Magazin” programında dile getirildi ve barış haberini anne Kadriye Deniz’in verdiği belirtildi:

“Özcan Deniz iki villayı Ercan Deniz’e vermiş, protokol imzalanmış. Kadriye Anne bizi aradı. 3-4 gündür İstanbul’daymış. ‘Dün gece 24.00’te protokol imzalandı. İki villayı Ercan’ın üzerine geçirdi. Ben de Aydın’a döndüm. Tedavilerim var ama geri geleceğim’ dedi.”

AİLE BÖLÜNMÜŞTÜ

Özcan Deniz uzun süre menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz’le maddi konularda anlaşmazlık yaşayınca kardeşler mahkemelik olmuş, birbirlerine karşı çeşitli davalar açmıştı.

Deniz Ailesi’nde sular duruldu... İki villa verdi kavga bitti

Yaşanan anlaşmazlıklar aileyi ikiye bölmüş, Özcan Deniz abisinin kendisini öldürtmek için tetikçi aradığını öne sürerek onu ve annesini hayatından çıkardığını açıklamıştı. Şarkıcının eşi Samar Dadgar da kayınvalidesi ve görümcesinden şiddet gördüğünü iddia etmişti.

 

