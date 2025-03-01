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Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a gönderme: Ben şov yapmam

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#İstanbul Boğazı
Demet Şenerden eski eşi İbrahim Kutluaya gönderme: Ben şov yapmam
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 09:18

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’ın İstanbul’da kar yağarken Boğaz’da denize girmesini “şov” olarak yorumladı.

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TANIDIĞIM İÇİN ŞAŞIRMADIM

Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katılan Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın karlı havada denizde yüzdüğü anları görüp görmediğini soran muhabirlere şöyle yanıt verdi:

“Görmemek ne mümkün! Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum.”

Demet Şenerden eski eşi İbrahim Kutluaya gönderme: Ben şov yapmam

İbrahim Kutluay dondurucu soğukta yakın arkadaşı Aydın Aydıner’le birlikte Bebek sahilinde denize girmişti.

KİMSEYE BİR ŞEY İSPATLAYACAK HALİM YOK

Demet Şener, “Siz o soğukta denize girer miydiniz?” sorusu üzerine de “Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım. Yani o anki ruh halime bağlı. Ama şov olsun diye hiçbir şey yapmam” dedi.

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#İstanbul Boğazı

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