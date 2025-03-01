Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a gönderme: Ben şov yapmam

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TANIDIĞIM İÇİN ŞAŞIRMADIM



Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katılan Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın karlı havada denizde yüzdüğü anları görüp görmediğini soran muhabirlere şöyle yanıt verdi:

“Görmemek ne mümkün! Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum.”



İbrahim Kutluay dondurucu soğukta yakın arkadaşı Aydın Aydıner’le birlikte Bebek sahilinde denize girmişti.

KİMSEYE BİR ŞEY İSPATLAYACAK HALİM YOK



Demet Şener, “Siz o soğukta denize girer miydiniz?” sorusu üzerine de “Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım. Yani o anki ruh halime bağlı. Ama şov olsun diye hiçbir şey yapmam” dedi.



