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Demet Şener üçüncü kez 'evet' dedi

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#Demet Şener#Tolga Arman#Evlilik Teklifi
Demet Şener üçüncü kez evet dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:23

İBRAHİM Kutluay’la boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile evlenen ancak bu mutluluğu kısa süren Demet Şener üçüncü kez nikâh masasına oturacak.

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Eski model, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman’dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin Bodrum Türkbükü’de kiraladığı evde ettiği evlilik teklifine, ‘evet’ diyen Demet Şener mutluluğunu sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Şener, fotoğraflara “Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı” notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.

Demet Şener, 2005-2018 arasında İbrahim Kutluay, 2019-2021 arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı. Tolga Arman da daha önce bir evlilik yaşamıştı.

Demet Şener üçüncü kez evet dedi

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#Demet Şener#Tolga Arman#Evlilik Teklifi

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