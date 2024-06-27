Demet Şener üçüncü kez 'evet' dedi

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Eski model, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman’dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin Bodrum Türkbükü’de kiraladığı evde ettiği evlilik teklifine, ‘evet’ diyen Demet Şener mutluluğunu sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Şener, fotoğraflara “Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı” notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.

Demet Şener, 2005-2018 arasında İbrahim Kutluay, 2019-2021 arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı. Tolga Arman da daha önce bir evlilik yaşamıştı.