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Demet Özdemir'den kötü haber! 'Koronavirüse yakalandım'

#Demet Özdemir#Demet Özdemir Koronavirüs#Oğuzhan Koç
Demet Özdemirden kötü haber Koronavirüse yakalandım

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir'den kötü haber geldi. Özdemir, düğüne sayılı günler kala koronavirüse yakalandı.

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28 Ağustos’ta Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ERTELENEN BİR ŞEY YOK!

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama corona’ya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin! Beni merak eden, adıma üzülen arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum…” dedi.

Demet Özdemirden kötü haber Koronavirüse yakalandım

Demet Özdemir en son Çeşme’de sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yaparken görüntülenmişti.

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#KORONAVİRÜS#VAKA
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#Demet Özdemir#Demet Özdemir Koronavirüs#Oğuzhan Koç

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