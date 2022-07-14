Demet Özdemir'den kötü haber! 'Koronavirüse yakalandım'

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28 Ağustos’ta Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ERTELENEN BİR ŞEY YOK!

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama corona’ya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin! Beni merak eden, adıma üzülen arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum…” dedi.

Demet Özdemir en son Çeşme’de sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yaparken görüntülenmişti.