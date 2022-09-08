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Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Demet Koç
Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:40

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir, L’officiel dergisine verdiği röportajda kırılmaktan korkarak aşklarını dile getirmekten çekinenlere seslendi: “Öyle dünyayı kurtaramazsınız.”

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Oğuzhan Koç’la ilişkisini nikâh masasına taşıyan Demet Özdemir, L’officiel dergisine verdiği röportajda aşk hakkında konuştu.

Oyuncu, üzülmekten korktuğu için aşkını gizleyenlere seslendi:

“Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi.”

Aşkın da artık ‘tüketilebilen bir ürüne dönüştüğünü’ söyleyen Özdemir, şöyle dedi: “Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda. Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor.”

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Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor

BELKİ GERÇEKTEN SEVEMİYORDUR

Demet Özdemir, dikkat çekici tespitlerde bulundu: “Aşk ve sevgi, kabulden geçiyor. Yargılamadan, çekip gitmeden önce karşı tarafın sevgiyle nasıl tanıştığına bakmak, çocukluğuna inmek gerekiyor. Sevmiyor değildir, belki gerçekten sevemiyordur, kim bilir.”

YORUMLARA BAZEN ÜZÜLÜYORUM

Demet Özdemir sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini de söyledi: “Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü.”

Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor

MÜKEMMEL OLMAYACAK ZATEN 

Demet Özdemir, düğünü öncesi verdiği röportajda evlilik hakkında şunları söyledi: “Kendimizi birey olarak ne kadar tamamlanmış hissetsek de yeni yolculuklara ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte keşfetmek, bu yolculuğun en güzel hali. Oğuzhan ile eğlendiğimiz bir düğünün hayalini kurduk. Yoğun iş temposundan detaylarına çok hâkim değilim. Mükemmel olmalı diye kasmıyoruz. Olmayacak zaten. Her şey bunu kabul etmekle başlıyor. Zaten gelinlik ve damatlık içerisinde ne kadar konforlu hissedilebilir ki?”

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BALAYINDALAR 

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, işleri nedeniyle geciktirdikleri balayına çıktı. Oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos’ta görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Çift, balayına çıktı. İkili, tatilde çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine “Balayı” notuyla sundu. Oyuncunun paylaşımları yoğun ilgi gördü. Özdemir, seyahat esnasında eşini çektiği görüntüleri de paylaştı. Çift, temmuz ayında da Göcek’te ön balayı yapmıştı.

Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor

 

 

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Demet Koç

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