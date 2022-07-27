Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün tarihi belli oldu

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KALABALIK BİR DÜĞÜN OLACAK

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç önceki akşam Gayrettepe’deki Seorabeol adlı Kore restoranındaydı. Yemek çıkışı birlikte poz veren çifte düğünleriyle ilgili sorular yöneltildi. Nişanlılar, “Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım; 26 Ağustos’ta İstanbul’da evleniyoruz” dedi. Kalabalık bir düğün istediklerini belirleyen Özdemir ve Koç, “Mekânı henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçimi yapacağız” diye konuştu.

HEDİYEYİ BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Demet Özdemir’e, düğün hediyesi olarak müstakbel eşine Audemars Piguet marka 1 milyon liralık saat aldığı haberleri de soruldu. Gülümseyerek “Hep birlikte göreceğiz” diyen oyuncu, koronavirüs sonrası sağlık durumu hakkında da şöyle dedi: “Hastalığım geçti, şimdi iyiyim. Herkes çok dikkat etsin, Allah herkese böyle bir hastalıkla mücadelede yardım etsin.”