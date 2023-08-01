Demet Özdemir, sevgilisi Yunan DJ Sergio ile fotoğrafını paylaştı

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Özdemir, ortak arkadaşlarıyla verdikleri pozu Instagram hesabında kalp emojisiyle yayınladı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ÖZKAN UĞUR'U ANDI

İrem Derici önceki akşam İstanbul Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali’nin açılış konserini verdi. Büyükçekmece Kent Meydanı’nı dolduran 100 bin kişi Derici’nin şarkılarına eşlik etti.

Şarkıcı, Özkan Uğur’u da anmayı unutmadı. Uğur’un görüntüleri barkovizyonda görüntülendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, festivale olan katkısından dolayı İrem Derici’ye çiçek ve plaket takdim etti.

DAVA AÇACAĞIM

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Oyuncu Berk Atan ile ayrılan Selin Yağcıoğlu, yeni aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeni, yeni sevgilisi Allan Hakko ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağcıoğlu’nun fotoğrafına birçok kişi hakaret içeren yorumlar yazdı. Yağcıoğlu, hakaret edenleri savcılığa vereceğini söyledi: “Sizinle aynı havayı soluduğum için utanıyorum. Bu kadar kötü olmanızı kabul edemiyorum.”

SAÇLARINA KAVUŞTU

Serenay Sarıkaya, yeni projesindeki kısa saç imajı için peruk kullanmaya başladı.

Oyuncu önceki gün ise kuaförden karelerini şu notla paylaştı: “1 günlüğüne saçlarıma kavuşunca ben.”

FİT OLMAYI SEVİYORUM

Mabel Matiz önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi.

Matiz, “Görüyorsunuz spora gidiyorum. Fit olmayı, spor yapmayı çok seviyorum. Yakında konserim var. Ona hazırlanıyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

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TÜRKÜLER DE SÖYLEDİ

Cem Adrian önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonu’yla Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Adrian’ın sevilen şarkılarını dinleyicileri hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkıcı, Bodrumlu müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Cem Adrian, söylediği türkülerle de dinleyicilerinin büyük beğenisini topladı.