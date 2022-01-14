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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u hayatından çıkardı!

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Paris
Demet Özdemir, Oğuzhan Koçu hayatından çıkardı

Magazin dünyasının en çok konuşulan çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı.  Paris'te aşk tazeledikleri düşünülen çift tatil dönüşü ilişkiyi bitirmişti. İkili cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi.

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Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Sürpriz bir kararla yollarını ayıran çift birlikte çekildikleri fotoğrafları da sildi.

İlk hamle Demet Özdemir'den geldi. Sevgilisiyle bütün karelerini tek tek kaldıran Özdemir, Koç'u hayatından çıkardı.

Ünlü oyuncunun hamlesini karşılıksız bırakmayan Oğuzhan Koç da birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

TAKİBE DEVAM

Öte yandan yakınlarına 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' diyen ikili sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koçu hayatından çıkardı

NASIL BAŞLADI NASIL BİTTİ?

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 5 yıllık ilişkileri sürpriz bir şekilde bitti.. Tanrısevsin'e ait her şeyi silen Oğuzhan Koç kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülendi.

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İlk başlarda aşk yok diyen ikili daha sonra aşkı kabullendi. Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kaldı. Özdemir yaptığı açıklamada, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” dedi.. Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğruladı.

İKİ YAKIN ARKADAŞTI

Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin’in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozuldu. Tanrısevsin, ikilinin Gizli Kalsın’da görüntülenmesinin ardından Özdemir’i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Tanrısevsin’in ardından Özdemir de arkadaşını sildi.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koçu hayatından çıkardı

TATİL FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Magazin dünyasının en gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un tatil fotoğrafları da çok konuşuldu. Yaz aylarını birlikte geçiren ikilinin romantik anları böyle görüntülenmişti.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koçu hayatından çıkardı


AYRILIK HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİLER

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birliktelikleri boyunca ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Her defasında 'mutuyuz' diyen çift ayrılık yok mesajı verse de yollarını ayırdı. İddiaya göre; çiftin ayrılık nedeni Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması.

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