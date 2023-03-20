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Demet Özdemir ilk kez konuştu: Evliliğimizde sıkıntılar var

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir Koç
Demet Özdemir ilk kez konuştu: Evliliğimizde sıkıntılar var
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:39

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la evliliğinde sorun yaşadığı iddiasına yanıt verdi: Her evlilikte sorunlar olur...

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ÇOK HASSAS KONU

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı, yaşadıkları tartışmanın ardından Özdemir’in evi terk ettiği öne sürülmüştü.

Önceki gün başrolünde oynadığı dizinin Moda’daki setinde “Magazin D”ye konuşan ünlü oyuncu, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” dedi.

Demet Özdemir ilk kez konuştu: Evliliğimizde sıkıntılar var

DAVA AÇACAĞIM

Demet Özdemir, “karavan dedikodusu” hakkında tepkili konuştu: “Çok sinirliyim. Bu habercilik değil, dedikodu ve bir sürü evli kadın oyuncu, evli yönetmen zan altında kaldı. Kendi ilişkimde yaşadığım kimine göre büyük, kimine göre küçük sorunlarımın bu iğrenç haberle birleştirilmesine kesinlikle katılmıyorum. Pazartesi itibarıyla hukuki sürecimiz başlayacak. Evli olan, olmayan bütün kadın oyuncuları temsilen dava açacağım.”

Geçen hafta evli bir kadın oyuncunun evli yönetmenle karavanda yakınlaştığı öne sürülmüştü.

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Demet Özdemir ilk kez konuştu: Evliliğimizde sıkıntılar var

İLİŞKİLERDE SORUNLAR OLUR

Oğuzhan Koç’la 7 aylık evliliğinde sorun yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Demet Özdemir, “İlişkilerde sorunlar olur, düzelir, el ele çıkarız yarın” dedi.

 

 

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