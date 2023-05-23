Demet Özdemir, günler sonra Oğuzhan Koç'un evinde: Kalan eşyalarını da aldı

Haberin Devamı

Yaklaşık iki saat içeride kalan ünlü oyuncu, “Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım. Benim özelim paylaşamam” dedi.

Özdemir muhabirlerin “Oğuzhan Koç’la arkadaş kalabildiniz mi” sorusuna “Hiçbir zaman aramız bozulmadı zaten” diye yanıt verdikten sonra aracına binerek uzaklaştı.

RÜYA EVLİLİK 8 AY SÜRDÜ

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 2 yıllık birlikteliğin ardından 28 Ağustos 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Rüya gibi bir düğünle dünya evine giren ikilinin mutluluğuna nazar değdi.

Demet Özdemir'in 26 Şubat'taki doğum gününde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilen çift krizi aşamadı.

Haberin Devamı

Demet Özdemir konuyla ilgili olarak "her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de sorunlar var" açıklamasını yaptı. Oğuzhan Koç ise her fırsatta bir sorun olmadığını dile getirdi.

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten kötü haber geldi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdi.

'BOŞANIYORUZ'

Demet Özdemir, ayrılık kararını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."







DEMET EVDEN TAŞINDI



Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile birlikte yaşadıkları evden ayrılarak Moda'da sete yakın bir otele yerleşti.

Haberin Devamı

Evliliği boyunca Zekeriyaköy'deki bekar evini kapatmayan Özdemir, tadilat için harekete geçti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı... Evi terk etti!

ANLAŞMALI BİTTİ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bugün Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.

Demet Özdemir, duruşma için geldiği Büyükada'da görüntülendi.

Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiç birşey talep etmediler.

Oğuzhan Koç'a arkadaşları eşlik etti.

DÜĞÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un hiçbir detayın unutulmadığı 4 milyon TL'lik düğünü günlerce konuşuldu.

Haberin Devamı

Gecede Demet Özdemir'in nikah şahitliğini Faruk Turgut, Oğuzhan Koç'un şahitliğini ise Acun Ilıcalı yaptı.

DEMET'İN GELİNLİĞİ, OĞUZHAN'IN AYAKKABISI

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri Demet Özdemir'in Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinliği ile Oğuzhan Koç'un 17 bin 600 TL'lik yüksek topuklu ayakkabıları oldu.

Düğünde gelinlik modeli çok konuşuldu

KAYINVALİDEDEN MESAJ

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünün ardından Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabında gelini için mesaj yayınlamıştı:

"Demetciğim ailemize hoş geldin... Güzel bir gün, rüya gibi düğün. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü."

Haberin Devamı