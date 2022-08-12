Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Demet Evgar'dan yeni ritüel: Bir çemberde beraberdik

Güncelleme Tarihi:

#Demet Evgar#Levent Babataş#Demet Evgar Bebek
Demet Evgardan yeni ritüel: Bir çemberde beraberdik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:48

Demet Evgar ve Levent Babataş, kızları Mavi’yi kucaklarına almak için gün sayıyor.

Haberin Devamı

Evgar, hamilelik fotoğrafını şu notla takipçilerinin beğenisine sundu:

Demet Evgardan yeni ritüel: Bir çemberde beraberdik

“Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar… Yine bir çemberde beraberdik. İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta.”

Demet Evgardan yeni ritüel: Bir çemberde beraberdik

Gözden Kaçmasın

Demet Evgar: Gece 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum
#DEMET EVGAR#LEVENT BABATAŞ
Demet Evgar: Gece 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorumHürriyet LogoHürriyet.com.tr

ANNELİĞE GEÇİŞ KUTLAMASI!

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, baby shower yerine ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yaptı. Dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen ritüel sırasında Evgar’ın karnına kınayla motifler çizildi. 

Haberin Devamı

ELLERDE ÇİÇEKLER DİLLERDE DUALAR

Demet Evgar, evinin bahçesinde ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yaptı. Son yıllarda moda olan ‘baby shower’ yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan bebeği neşe içinde çağırdı. Arkadaşları Evgar’a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi.

ANALIĞI, YARATIMI ONURLANDIRDIK

Demet Evgar bu ritüelin “anneliği ve doğurganlığı onurlandıran kadim bir Anadolu geleneği” olduğunu, ABD’den ithal baby shower yerine Anadolu’da yüzyıllardır yapılan bu geleneği yaşatmayı tercih ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yapılan kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabında da paylaştı ve altına şöyle yazdı: “Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun.”

Haberin Devamı

Ritüele katılan kadınlar, bebek için güzel temennilerini dile getirdi. Demet Evgar renkli aksesuvarlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Demet Evgar kilimlerde de bulunan ‘kalp’ ve ‘eli belinde’ motiflerini kınayla göbeğine çizdirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Evgar#Levent Babataş#Demet Evgar Bebek

BAKMADAN GEÇME!

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı
Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı
Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

#Arctic Monkeys