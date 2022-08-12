Demet Evgar'dan yeni ritüel: Bir çemberde beraberdik

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Evgar, hamilelik fotoğrafını şu notla takipçilerinin beğenisine sundu:

“Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar… Yine bir çemberde beraberdik. İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta.”

ANNELİĞE GEÇİŞ KUTLAMASI!

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, baby shower yerine ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yaptı. Dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen ritüel sırasında Evgar’ın karnına kınayla motifler çizildi.

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ELLERDE ÇİÇEKLER DİLLERDE DUALAR

Demet Evgar, evinin bahçesinde ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yaptı. Son yıllarda moda olan ‘baby shower’ yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan bebeği neşe içinde çağırdı. Arkadaşları Evgar’a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi.

ANALIĞI, YARATIMI ONURLANDIRDIK

Demet Evgar bu ritüelin “anneliği ve doğurganlığı onurlandıran kadim bir Anadolu geleneği” olduğunu, ABD’den ithal baby shower yerine Anadolu’da yüzyıllardır yapılan bu geleneği yaşatmayı tercih ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, yapılan kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabında da paylaştı ve altına şöyle yazdı: “Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun.”

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Ritüele katılan kadınlar, bebek için güzel temennilerini dile getirdi. Demet Evgar renkli aksesuvarlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Demet Evgar kilimlerde de bulunan ‘kalp’ ve ‘eli belinde’ motiflerini kınayla göbeğine çizdirdi.