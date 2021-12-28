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Demet Evgar: WhatsApp dedikodu grubunuz var!

#Demet Evgar#Can Bonomo#Rüyamda Buluttum
Demet Evgar: WhatsApp dedikodu grubunuz var
Sayit DURMAZ

Demet Evgar, geçtiğimiz akşam Sarıyer’de bulunan Birebir Gastro&Art adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

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“Arkadaşlarımla toplandık. Toplanmışken de şarkılar söyledim, benim için prova oldu. Her zaman bahane arıyorum şarkı söylemek için” diyen Demet Evgar muhabirlerle konuşurken, arkadaşları videosunu çekti.

Evgar’a “Dedikodu WhatsApp grubunuz var mı?” diye soruldu, oyuncu “Bunu mu düşünüyorsunuz şimdi! Evet grubumuz var; adı da Bir Demet Band” yanıtını verdi.

Demet Evgar: WhatsApp dedikodu grubunuz var

Can Bonomo ile çıkardıkları “Rüyamda Buluttum” single’ı hakkında da konuşan Demet Evgar, “Gelen yorumlardan çok memnunum. Can da çok çalışkan bir müzisyen. Onunla beraber şarkı söylemek keyif veriyor bana” dedi.

Oyuncu, sevenlerine müjdeli haberi de verdi: “Artık albüm zamanı. Yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyim. Hep düet oldu, bu sefer albüme ağırlık verdim.”

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