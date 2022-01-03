Demet Akbağ ve Enis Arıkan koronavirüsü yendi!

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İkinci kez koronavirüse yakalanan Camdaki Kız'ın başrol oyuncularından Enis Arıkan, virüsü yendi. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, müjdeli haberi halay çekerek sosyal medyadan duyurdu.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi. Evinde karantinaya giren oyuncu, 10 sonra yeniden test yaptırdı. Test sonucu negatife dönen Arıkan, güzel haberi halay çekerek kutladı.

BİR GÜZEL HABER DE DEMET AKBAĞ'DAN!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Demet Akabağ'dan da güzel haber geldi. Koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu günler sonra dışarı çıktı, yürüyüş yaptı.

Yaşadığı süreci anlatan Akbağ; 'Hiç adetim değildir, ayda yılda bir paylaşım yapıyorum. Ama 13 gün sonra sokağa çıkmanın verdiği mutlulukla ne yaptığımı bilmiyorum, aklım yerinde değil şu an heyecandan... Bu temiz havaya kavuşmanın coşkusunu belgelemek istedim' ifadelerini kullandı.