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Demet Akbağ sahnelere dönüyor: Biraz heyecan, biraz panik ama çokça keyif

#Demet Akbağ#Tiyatro#Aydınlıkevler
Demet Akbağ sahnelere dönüyor: Biraz heyecan, biraz panik ama çokça keyif

DEMET Akbağ, 15 yıl aradan sonra tiyatroseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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 Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Aydınlıkevler” oyunuyla sahneye çıkacak olan usta oyuncu, 26-27 Mart’ta Maximum UNIQ Hall’da ilk iki gösterimini gerçekleştirecek.

Yılmaz Erdoğan’ın da 20 yıl sonra yazdığı oyunla ilgili Akbağ, “Biraz heyecan, biraz panik ama çokça keyif dolu bir telaş içindeyim. Bir yandan tiyatroda geçen tüm anılarımı yad ediyorum, bir yandan eski ve çok sevilen bir dost ile yeniden buluşmanın heyecanı gibi kalbim çarpıyor. Elbette 15 yıl boş durmadım, sinema ve bazı TV projeleri ile seyircinin karşısındaydım. Tiyatro sahnesinde bir karakter oynamayı çok özlemiştim. Canlı canlı seyirci ile buluşmanın heyecanı bambaşka” diye konuştu.

“Aydınlıkevler”in kadrosunda Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal da yer alıyor.

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Demet Akbağ sahnelere dönüyor: Biraz heyecan, biraz panik ama çokça keyif

Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan'ın dostluğu yıllar öncesine dayanıyor... Yönetmen koltuğunda Serdar Biliş’in oturacağı “Aydınlıkevler”, 70’li yıllarda Ankara’da bir mahallede yaşayan babaanne ile torunun hikayesini ele alıyor. 

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#Demet Akbağ#Tiyatro#Aydınlıkevler

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