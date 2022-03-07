Demet Akbağ 15 yıl sonra sahneye dönüyor

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OYUNU YILMAZ ERDOĞAN YAZDI

Yıllarca “Bir Demet Tiyatro”da aynı sahneyi paylaşan Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan yeniden bir projede buluşuyor. Akbağ, 15 yıl aradan sonra “Aydınlıkevler” adlı tiyatro oyunuyla sahneye dönüyor. Usta oyuncunun rol alacağı oyunun metnini Yılmaz Erdoğan kaleme aldı. Erdoğan’ın 20 yıl aradan sonra metnini yazdığı oyunda Akbağ’a Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal eşlik ediyor.

BABAANNE İLE TORUNUN HİKAYESİ

Yönetmen koltuğunda Serdar Biliş’in oturacağı “Aydınlıkevler”, 70’li yıllarda Ankara’da bir mahallede yaşayan babaanne ile torunun hikayesini ele alıyor. Oyun, mart sonunda seyirciyle buluşacak.

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“Münaşaka” turnesinde

Demet Akbağ için 20 yıl sonra kalemi eline alan ve “Aydınlıkevler”i yazan Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi “Münaşaka” ile Türkiye turnesine çıktı. İlk olarak Ankara ve Eskişehir’deki sevenleriyle buluşan Erdoğan’ın gösterileri kapalı gişe başladı. Sanatçı 9 Mart’ta Kayseri’de, 10 Mart’ta Konya’da, 18 Mart’ta Bursa’da, 20 Mart’ta İzmir’de, 30 Mart’ta Uşak’ta, 31 Mart’ta ise Antalya’da sahneye çıkacak.