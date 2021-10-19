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Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un restoranda yaşadığı kavgaya soruşturma

#Okan Kurt#Demet Akalın#Kavga
Demet Akalının eski eşi Okan Kurtun restoranda yaşadığı kavgaya soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un, kız kardeşine ait restoranda, yandaki restoranın sahipleriyle yaşadığı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

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(AA)Alınan bilgiye göre, Okan Kurt, 17 Ekim'de Beykoz'da kız kardeşine ait restoranda bulunduğu sırada, yandaki restoran sahipleriyle elektrik kesme mevzusu nedeniyle sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Okan Kurt ve diğer restoran çalışanlarının Beykoz Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

Tarafların ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu arada tarafların kavga anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Soruşturma kapsamında görüntülere ilişkin tutanak da hazırlandı.

Taraflar arasında yaşanan arbedenin yer aldığı görüntülerde, Okan Kurt'un kız kardeşine ait restoranda masada yemek yerken, diğer restoranın sahibi H.İ.E'nin gelmesi, bir süre muhabbet etmeleri, sonra tartışmaları ve ayağa kalkan Kurt'un H.İ.E'yi iterek yere düşürmesi bulunuyor.

 

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#Okan Kurt#Demet Akalın#Kavga

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