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Demet Akalın'ın büyük pişmanlığı: Bu işlere girmeyin tehlikeliymiş

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Zayıflama İğnesi#Yan Etki
Demet Akalının büyük pişmanlığı: Bu işlere girmeyin tehlikeliymiş
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:38

ZAYIFLAMAK için kullandığı ilaçlar nedeniyle sağlığından olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Zor zamanlar geçirdiğini belirten Demet Akalın, “Doktorunuza danışmadan bu işlere girmeyin” diyerek tavsiyede bulundu: “Yaklaşık bir ay önce zehirlendim demiştim ya meğerse o zayıflama ilacının etkileriymiş. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdim. Amerika’dan obezler için yapılan bir ilaçtan aldım. En düşük dozda iğne yaptırdım. Kusmaya başladım, sonra halsizlik yaşadım. 10 gündür yeni toparlanmaya başladım. Gerçekten doktorunuza danışmadan bu işlere girmeyin, tehlikeliymiş.”

DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILMALI

Prof. Dr. Temel Yılmaz: “Bunlar GLP-1 grubu dediğimiz, ilk olarak diyabet için üretilen ve soğuk zincirle taşınması gereken ilaçlar. Ancak Türkiye’ye yeni geldi ve 2 yıl boyunca kaçak yollarla sokuldu. Bu süreçte muhtemeldir ki soğuk zinciri bozuldu. Bu yan etkilere yol açan asıl sorun ilaçların reçetesiz ve doktor izlemi olmadan kullanılması. Ayrıca verilen kilolar hızlıca geri alınabiliyor.”

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 Prof. Dr. Bülent Okan Yıldız: “İlk başlarda sadece mide bulantısı, ishal, kabızlık gibi mide bağırsak sistemini rahatsız edilen etkileri konuşuyorduk ama şimdi daha nadir görülse de istenmeyen etkiler de var. Nadiren pankreas iltihabı yapıyor. Özellikle bu riskin doktor tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir de kontrolsüz kullanımda mide felcine neden olabiliyor.” 

Demet Akalının büyük pişmanlığı: Bu işlere girmeyin tehlikeliymiş

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#Demet Akalın#Zayıflama İğnesi#Yan Etki

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