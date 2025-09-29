Demet Akalın'dan rap’çi Lvbel C5'e uyarı: Sandal’a sallama kardeş!

Haberin Devamı

Demet Akalın önceki akşam Kıbrıs’taki Chamada Beach Club’ta sevilen şarkılarını seslendirdi. Akalın, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şarkıcı, rap’çi Lvbel C5 ile bir düet yaptığını açıkladı. Akalın, Mustafa Sandal ile rap’çinin sosyal medyadan atışması hakkında da şunları söyledi:

“Yazın ona dedim ki; ‘Bak sakın Sandal’a sallama, kardeş. O bizim büyüğümüzdür, boş ver’. O da ‘Tamam abla’ dedi. Onu anlayabiliyorum. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiğim için bana da çok fazla tepki oluyordu. Albüm yaptım ve şarkılar tutmaya başladı. Çok hırslıydım ayrıca başarılıydım. Aslında çocuk yanlış bir şey söylemiyor. Bizimkilerde de kabahat var. Lvbel C5 giderli şarkıların en babasını yaptı. ‘Arkamdan havlasınlar’ dedi. Ayrıca insanların neden şarkısına laf ettiğini anlamıyor. Anlayacağınız ‘HavHavHav’ın karşılığı var. Ayrıca Lvbel C5 ile güzel bir düet yaptık. Şarkımız hazır. Normalde bu şarkıyı Sefo ile söylediğim ‘Yerinde Dur’dan önce yayınlayacaktık. Lvbel C5 bir ara cezaevine girip çıktı, o yüzden gecikti.”

‘SADECE ŞARKIM PATLASIN’ DİYE DUA ETTİM

Demet Akakın, bu yaz çok çalıştığını açıkladı: “Sefo ile yaptığım ‘Yerinde Dur’ şarkısı başka bir yere gitti. Artık rap’çi ve pop’çular birlikte güzel işler çıkartıyor. İyi gidiyoruz. Şu an için kavga dövüş yok. Mütevazi olamayacağım, şarkıma 1 yaşında çocuklar bile eşlik ediyor. Büyük iş oldu. Kışın, ‘Hiçbir şey istemiyorum sadece bir şarkım patlasın’ diye dua ettim. Sanırım çok yakındım ve Allah sesimi duydu.”

ÖZLEMİŞİM ÇOK

Demet Akalın ve Hande Yener, uzun bir aradan sonra buluştu. İkiliden Demet Akalın, bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak “Özlemişim çok” notunu düştü. Demet Akalın ve Hande Yener, 11 yıllık küslüğün ardından 2018 yılında barışmıştı.

ŞİMDİ EFSANE OLACAK

Demet Akalın, Güllü’nün vefatına çok üzüldüğünü açıkladı: “Sabah çok erken Alişan arayıp haber verdi. Hiçbir samimiyetim yoktu ama çok iyi bir sesti. İnsan inanamıyor. Bence şimdi efsane olacak. Belki de istediği tek şey efsane olmaktı.” Şarkıcı, “Güllü’nün yeni bir albümü yapılsa hangi şarkısını seslendirmek isterdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Onun çok baba şarkıları var. Hiçbirini okumak istemezdim. Güllü efsane olarak kalsın. O acıları yaşadığı için onun gibi okuyacak biri yok.”