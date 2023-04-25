Demet Akalın'dan kızına jest: Hira'ya Bodrum'da ev aldım!

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Demet Akalın, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Son zamanlarda sık sık yurtdışına tatile giden Akalın'a Amerika gezilerinde Okan Kurt'un neden eşlik etmediği soruldu.

Okan Kurt’un geçmişte Amerika’da trafik cezası aldığını, bu yüzden ülkeye seyahat edemediğini ifade eden Akalın, Kurt için Amerika’da avukat tuttuğunu FBI’dan temiz kâğıdı aldırdığını söyledi:

'FBI'DAN TEMİZ KAĞIDI ALDIRDIM'

"Okan Amerika'ya gelemiyor. Gelse onunla giderim. Mahkemelik olduğu için hala vize alamıyor. Hızlı araba kullandığı için ceza aldı. Cezası bitti ama sisteme düşmemiş. Amerika'da avukat tuttum. FBI'dan temiz kağıdı aldırdım.”

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''OKAN BENİM HAYAT ARKADAŞIM, KIYMETLİM''

6 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusunda çok net konuşan Akalın, ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' dedi.

Sözlerine, 'Kim var on iki sene bu kadar düzgün ve adı hiçbir şeye karışmadan giden? Bir sene, altı ay olmadan patlıyorlar'' şeklinde devam eden ünlü popçu, isim vermeden ünlüler dünyasından bazı kişilere göndermede bulundu.

'BÜYÜK BİR KAVGA ETTİK'

Boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşiyle yakın zamanda kavga ettiklerinden de bahseden Akalın, yaşanan olayı canlı yayında anlattı:

"On gün önce büyük bir kavga ettik, fotoğrafları sildim. Buse Varol'un doğum gününe gidecektim arkadaşımla. Bu bana 'İdmana gidiyorum, sen gidemezsin'' dedi. Kıyametler koptu. Evden saat sekizde gitti, on ikide geldi. Bir futbol sevdası başladı bunda. Altından bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Allah korkusu var diye güveniyoruz adama. Telefonu ortadadır, hiç karıştırmam. Adam rahatlasın da istiyorum. Bir arkadaş grubu var, çocukları tanımıyorum. Ne halt ediyorlar bilmiyorum."

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HİRA’YA BODRUM’DA EV ALDIM

Demet Akalın programda Okan Kurt’la evliliğinden olan kızı Hira’ya ev aldığını açıkladı: “Hira’ya Bodrum’dan küçük bir ev aldım. 2 ay önce doğum gününde aldım. Misafirleri falan orada ağırlayacağız. Küçük bir ev, yatırımlık.”