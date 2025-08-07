×
Demet Akalın’a eski dansçısından ağır suçlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 16:19

Demet Akalın’ın eski dansçısı Merve Atalar, şarkıcının sigortasını ödemediğini, maaşını elden eksik ödediğini ve mobbing’e maruz kaldığını iddia ederek dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti, ancak İstinaf kararı bozdu.

‘KORUMASI DARP ETTİ’
Merve Atalar’ın avukatı Fulya Büyükyörük tarafından İş Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Demet Akalın’ın dansçının sigorta primlerini yatırmadığı ve gerekli belgeleri SGK’ya teslim etmediği öne sürüldü: “Müvekkil sigortasız çalıştırıldığı için maaşı elden ödenmekte olup, maaşı da eksik ödenmiştir. Çalıştırıldığı süre boyunca yıllık izin, hafta tatili alacakları da ödenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, müvekkil uzun süre mobbing’e maruz bırakılmış, son olarak 2018’in aralık ayında davalının koruması tarafından darp edilmiştir. Müvekkilin davalı nezdinde 16 Aralık 2011 ile 4 Mart 2019 arasında çalışmış olduğunun tespitine ve sigorta kayıtlarına işlenerek bu günlere ait sigorta primlerinin Demet Akalın’dan alınarak yatırılmasını
talep etmekteyiz.”

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Demet Akalın, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçe davanın reddini istedi. Dilekçede, “Merve Atalar hizmet akdi kapsamında çalışmamıştır. Davacıya konser-performans ve klip işleri karşılığında ücret ödenmiştir” denildi. Anadolu 29’uncu İş Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Atalar’ın avukatı karara itiraz ederek dosyayı İstinaf’a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34’üncü Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin önemli delilleri toplamadığı gerekçesiyle kararı bozdu. Dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi. 

