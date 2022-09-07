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Demet Akalın yaptırdığı okula babasının adı verildi

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#Demet Akalın#Giresun Alucra#Çarşı Kadın
Demet Akalın yaptırdığı okula babasının adı verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:50

Demet Akalın, Beşiktaş Spor Kulübü’nün kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları projesine destek verdi.

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Ünlü şarkıcının desteğiyle Giresun Alucra’daki köy okulu yenilendi. Köy halkı da Akalın’ın bu jestine karşılık iki sınıflık okuma yazma okuluna ünlü şarkıcının trafik kaza sonucu hayatını kaybeden babası Ali Akalın’ın adını verdi.

Okulun fotoğraflarını sosyal medya hesabında da paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerine yardım çağrısında bulundu:

Demet Akalın yaptırdığı okula babasının adı verildi

“Ders yılı başlarken inşallah daha büyüklerini yaptırmak nasip olsun. Muhtarımız istemese de küçük kütüphanesinin kitapları eksik. Ben defter kalemleri yolluyorum, yardım etmek isteyen olursa diye yazdım.”

Demet Akalın, Giresun’un bir köyüne yaptırdığı okulun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı ve okulun kütüphanesi için takipçilerinden kitap bağışı istedi.

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