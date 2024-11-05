Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 13. yıla özel kutlama

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13’üncü yıldönümleri için eğlenceye çıkan Demet Akalın ve Okan Kurt’u gecede yakın dostları yalnız bırakmadı.

Mekân çıkışı görüntülenen Demet Akalın’a daha önce sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirdiği Gülşen’le ilgili “Söylediklerimden utanıyorum” açıklaması soruldu.

Akalın, “Aramız kötü değildi. Çok sert konuştum, farkındayım” dedi. Şarkıcı, babasını kaybeden Gülşen’e başsağlığı dileyip dilemediği sorusuna da “Evet aradım, kendisiyle konuştum” yanıtını verdi.

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Demet Akalın, Gülşen’in sahne kıyafetlerini eleştirirken kızı Hira’nın kendisine “Anne neden arkadaşın sahnede don giyiyor?” sorusunu yönelttiğini söylemiş, geçtiğimiz günlerde ise bu açıklamasından ötürü pişmanlık yaşadığını açıklamıştı:

“Gülşen’e sallıyordum. Beni her gördüğünde öyle kucaklıyor ki bütün söylediklerimden utanıyorum. Can bir kız Gülşen!”