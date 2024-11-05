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Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 13. yıla özel kutlama

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Okan Kurt#Hira Kurt
Demet Akalın ve Okan Kurttan 13. yıla özel kutlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 08:34

Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinin 13’üncü yılını önceki akşam Maslak’taki The Sizzle adlı mekânda arkadaşlarıyla beraber kutladı.

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13’üncü yıldönümleri için eğlenceye çıkan Demet Akalın ve Okan Kurt’u gecede yakın dostları yalnız bırakmadı.

Mekân çıkışı görüntülenen Demet Akalın’a daha önce sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirdiği Gülşen’le ilgili “Söylediklerimden utanıyorum” açıklaması soruldu.

Demet Akalın ve Okan Kurttan 13. yıla özel kutlama

Akalın, “Aramız kötü değildi. Çok sert konuştum, farkındayım” dedi. Şarkıcı, babasını kaybeden Gülşen’e başsağlığı dileyip dilemediği sorusuna da “Evet aradım, kendisiyle konuştum” yanıtını verdi.

Demet Akalın ve Okan Kurttan 13. yıla özel kutlama

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Demet Akalın, Gülşen’in sahne kıyafetlerini eleştirirken kızı Hira’nın kendisine “Anne neden arkadaşın sahnede don giyiyor?” sorusunu yönelttiğini söylemiş, geçtiğimiz günlerde ise bu açıklamasından ötürü pişmanlık yaşadığını açıklamıştı:

“Gülşen’e sallıyordum. Beni her gördüğünde öyle kucaklıyor ki bütün söylediklerimden utanıyorum. Can bir kız Gülşen!”

Demet Akalın ve Okan Kurttan 13. yıla özel kutlama

 

 

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#Demet Akalın#Okan Kurt#Hira Kurt

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