Kraliçe bitmedi! Demet Akalın: Şarkıdan hiç gelir elde etmedim... Nerede benim paralar Sefo?

◊ Sefo’yla yaptığınız “Yerinde Dur” düeti dinlenme rekorları kırıyor. 6 ay önce verdiğiniz röportajda hiç böyle bir planınız olmadığını söylemişsiniz. Nasıl çıktı bu fikir?

- Şarkı gerçekten başka bir yere gitti. Kışın Sefo’nun ekibi bir şarkı vermişti bana. Ben de aranjörü “Sefo bunun içine girer mi?” diye sıkıştırıyordum. Aramızda bir samimiyet oluştu. Bir gün stüdyodayız, Sefo’yla birkaç saat muhabbet ettik. Gazino zamanımızı anlattım, sırtımdan vurulmuşluklarımdan bahsettim. Birkaç gün sonra “Abla ben bir şarkı yaptım. Ben buna rap yapayım, benim şirketimden çıksın” dedi. Şarkıyı gönderdi, WhatsApp’ta ilk tepkim “Bu ne lan, Demet Abla, Memet Abla falan?” oldu.

◊ Sefo da o mesajı şarkının sonuna ekledi...

- Sefo son yıllarda gördüğüm en üstün zekâlı çocuk. “O WhatsApp mesajını kullanabilir miyiz?” dedi, kabul ettim. Yani tamamen Sefo’ya teslim oldum. Şarkı bitti. Beyonce konserine Paris’e gittim. Orada yaşayan bir kız arkadaşım var; bir zamanlar fanımdı, sonra yakın arkadaş olduk. Şarkıyı ona dinlettim. Kız arabada çığlık atarak ağlamaya başladı. “Demo ne yaptın sen” dedi.

DEMET YİNE ŞARKIYI EZBERLEYEMEDİ!

◊ Klip de çok renkli olmuş...

- Ben ucuz bir şey yapalım dedim, Sefo “Hayır abla, paraya kıyalım” dedi. Yarı parasını o verdi, yarı parasını ben verdim. Klip çok güzel oldu. Hatta o sırada “Gel TikTok’a bir video koyalım” dedi. Ben orada daha şarkının sözlerini bilmiyorum! Zaten videonun altına da “Demet Akalın yine şarkıyı ezberleyemedi” filan yazmışlar. (Gülüyor)

◊ Şarkı şu anda herkesin dilinde...

- Küçük çocukların da dilinde dolandı. Bir mekâna gittim geçen, yaşlı bir teyze “Akşam konserine geleceğim” dedi. Şarkıları arka arkaya patlattığım 2016’daki şöhretime geri döndürdü beni Sefo. Her gün ona güzel mesajlar atıyorum. O tabii benimle uğraşıyor. Bir gün ben de onunla uğraşacağım ama dur bakalım! (Gülüyor) Şaka bir yana şarkı başka bir yere gitti. Globalde de büyük başarı yakaladı. Enerjimiz çok tuttu Sefo’yla. Ben 1-2 senedir ona “Oğlum bir şey yapalım” diyordum, geçiştiriyordu beni. Şimdi “Ah ya keşke daha erken yapsaydık” diyor.

GENÇ NESLE GÜZEL ABLALIK YAPIYORUM

◊ Siz Sefo’daki o yeteneği çok önceden görmüşsünüz...

- Sefo güzel şarkılar yapıyor, genç nesli de peşinden sürüklüyor. Ben de çok güzel bestecilerle, çok güzel şarkılara imza attım ama “Yerinde Dur” çok başka bir yere gitti. Çok mutluyuz. Bir şarkı daha yapacağız Sefo’yla ama şu an duruyoruz. Her şey güzel gidiyor. Ben aslında müziğe biraz küsmüştüm...

◊ Neden küsmüştünüz?

- 2 senedir güzel şarkılar yapıyordum ama tam değerini bulamamıştı. Bana “havlu attı” dediler, “kraliçe bitti” dediler. İnsan tabii ki kırılıyor ama şimdi o insanların beni tebrik etmesi de hoşuma gidiyor. Yola devam!

◊ Aslında o müziğe küstüğünüz 2 senelik süre hiç yokmuş gibi geldi “Yerinde Dur” şarkısı çıkınca...

- Geçen sene Derya Uluğ’dan güzel bir şarkı almıştım. Kendi şarkısını okuttuğunda bana, “Her gün yeni nesilden bir şey öğreneceğim” dedim. Onlar sağ olsunlar saygıda kusur etmiyorlar, ben de onlara güzel ablalık yapıyorum.

ŞARKIDAN PARA KAZANMADIM BİR EŞFOMANA GİTTİK!

◊ “Yerinde Dur” klibindeki tarzınız çok konuşuldu bu arada...

- Klipte giydiğim birkaç eşofman Sefo’nun. Bu arada hiç öyle şarkıdan para falan da kazanmadım, bir eşofmana gittik. Çok canım sıkılıyor sorma!

◊ Nasıl yani? Dinlenme rekorları kırıyorsunuz ama para kazanmıyor musunuz?

- Orası karışık. Ben bütün haklarımı Sefo’ya verdim, helali hoş olsun. Onun şirketinden çıktığı için kazanç onun. O tabii şarkının içinde Gucci takım lafı geçtiği için “Sana bir Gucci takım alacağım abla” diyor! Ben ona hep takılıyorum, “Oğlum nerede benim paralar?” diyorum. Ama şikâyetçi değilim. Spotify’da falan en çok dinleyicisi olan şarkı bizimki. Lvbel C5’in de çok var. Onunla da bir şey yapacağız inşallah. Benim dinleyici kitlem yükseldi. Çocuk kitlesi arttı.

◊ Hep öyle değil miydi? Sizin her yaştan dinleyici kitleniz vardı...

- Onun için belki de halk bana “Pop müziğin kraliçesi” dedi. Sonra “Giderli kraliçe” dediler. Sonra “Bu kız arabeski de okuyormuş” dediler. Her yaz insanlar bekliyor. Aslında en zoru bu. “Bundan sonra ne olacak, ne yapacağım?” diyorsun.

BEN SAMİMİYETİN PEŞİNDEYİM

◊ Nokta atışı seçimler yapıyorsunuz şarkı konusunda. Sırrı ne bunun?

- Geçmiş zamanlarda yaşadıklarımı Ersay’a (Üner) anlatırdım, Ersay ertesi gün şarkı olarak getirirdi. Bazen de şarkıyı okuyordum, sonra o şarkıyı yaşıyordum. Mesela “Evli Mutlu Çocuklu”yu aldığım dönemde başka şarkılar almaya gitmiştik, o zaman bekârdım. “Ben evli değilim ki, mutlu da değilim, neden bu şarkıyı okuyayım?” dedim.

Neyse çıktık, arkadaşım “Demo Allah aşkına alalım bu şarkıyı, bu normal bir şarkı değil, çok güzel” dedi. Sonra merdivenlerden geri döndük, şarkıyı aldık. Seneler sonrasında buna hayal mi dersin artık manifest mi, şu an evli mutlu çocuklu moddayım. Şarkıda asla siparişten yana değilim. Matematiksel denklemler bütün sihri benden koparıyormuş gibi geliyor. Ben samimiyet ve yaşanmışlığın peşindeyim. Herkesin sevmesi ise şans değil, Allah’ın “yürü kızım” demesi herhalde.

◊ Yıllar önceki şarkılarınız da hâlâ sevilerek dinleniyor. Peki sizin için yeri başka olan şarkınız hangisi?

- Ersay’la yaptığımız şarkıların yeri bende başka. Bir de tabii yeni bebeğim “Yerinde Dur”un değeri bende büyük.

◊ Bir yanınız merhametli, duyarlı ve yardımsever; diğer yanınız sinirlendiğinde çok ters olabilen biri gibi. Öyle misiniz gerçekten?

- Çoğu zaman insanlar öyle zannediyor. Benim güzel bir arkadaşlığım varsa elimden geleni yaparım. Ama bir hainlik, sırtta bir bıçak görüyorsam işler değişir. Evet yedirmeyi, içirmeyi severim. Annem de böyleydi. Ama saçma sapan bir şey görünce “Uzayalım” diyorum. O yüzden genelde yanımdakiler çok eski arkadaşlarımdır.

◊ Hayatta en tahammül edemediğiniz davranış nedir?

- Yalancılık ve samimiyetsizlik. Bu ara kazıklarımız oralardan geldi ama artık onlara kazık olarak da bakmıyorum. Ölümlü dünya. Son zamanlarda çok yakın akrabalarımı kaybettim. Artık bir şey yaşadığımda “Boş ver” diyorum. Biri bir şey demiş, bir şey olmuş, artık çok takılmıyorum.

KORUMAM YOK ŞOFÖRLE GEZMEM

◊ “Keşke tanınmıyor olsaydım” diye düşündüğünüz oluyor mu hiç?

- Öyle bir durumum yok. Çünkü ben koruma veya şoförle gezen biri değilim. Onun için “Keşke şöhret olmasaydım, daha rahat yapardım” dediğim hiçbir şey yok. Pazara da gidiyorum, bir otele gittiğimde VIP bölümde değil ana restoranda yemek yiyorum. Orada 500 kişiyle fotoğraf çektiriyorum. Ama açken bana biri “Fotoğraf çektirelim mi” dediğinde bana sağdan sağdan geliyorlar! Açken bana dokunmayacaksın. Sonra “Demet Akalın beni tersledi” diyorlar. Sen hazırsın da fotoğraf çekmeye, ben hazır değilim. Yakalayınca gayriihtiyari onu istiyorlar tabii, onlar da haklı.

◊ Bir hayranınızla sonradan yakın arkadaş olduğunuzu söylediniz. Fanlarla arkadaş olmak ünlü isimlerde gördüğümüz bir şey değil normalde...

- Biri hâlâ fotoğrafçım. Çok sevdikleri için, daha iyi olmam için tüm yorumları yapıyorlar. Karşılıksız seviyorlar. Fanlarım benim için her zaman için kıymetli.

BAZI KAVGALAR ÇOK SAÇMAYMIŞ 50 YAŞINDAN SONRA ANLADIM

◊ “Keşke şu konuyla gündeme gelmeseydim” dediğiniz ne var?

- Bir sürü kavgalar, dövüşler, saçma şeyler oldu. Ama onların saçma olduğunu 50 yaşından sonra anlayabildim. Çocuk da değiştiriyor insanı. Ben kızım olduktan sonra daha sabırlı olmayı öğrendim, empati yapmaya başladım. Birkaç çocuğum daha olsaydı Pollyanna gibi olurdum!

◊ İkinci çocuğu istediniz mi hiç?

- Hira istiyordu. Zaman zaman ben de dedim “Keşke kardeşi olsa” diye. Ama tüm kardeşler de kardeş gibi olmuyor ki. Bazen en yakın arkadaşın kardeşten daha yakın oluyor.

HİRA VETERİNER OLMAK İSTİYOR

◊ Hira karakter olarak size benzemiyormuş, kime benziyor?

- Ben çocukken annemden korkardım. Onda korku namına hiçbir şey yok. Ben çok çalıştığımdan onu ihmal ediyormuşum gibime geldiği için tüm isteklerini yapıyorum. Mesela Kore’ye gitmek istiyordu, eylülde götüreceğim. Manifest’teki kızları çok seviyor. Biri takibe almış, heyecanlanıyor. “Kızım benim şarkım patladı” diyorum, “Senin şarkın da güzel” diyor sadece. (Gülüyor)

◊ Müziğe ilgisi var mı?

- Ona ha bire Beyonce’nin kızını gösteriyorum. Ama sahneyi düşünmüyor. Hayali veteriner olmak. Hayvanlara düşkün. Bir de “Güzellik yarışmasına girersin belki, çok güzelsin” diyorum, “Girmem!” diyor.

GÖKHAN ÖZEN’LE ŞARKI GELİYOR

◊ Şu dönemde düetler revaçta. Diğer işleri nasıl buluyorsunuz?

- Yurtdışında çok örneği var. Bu yaz Ebru Gündeş’le Norm Ender de yaptı. Ben de kapalı değilim bu fikre. Gökhan Özen’le bir şarkımız hazır gibi. Eylülden sonra onu da çıkaracağız. Gökhan’la biz çok güzel şarkılara imza attık. Onunla epeydir başka şarkılar üstünde çalışıyorduk. Benim içimde onun eski bir şarkısı var; “Duman Gözlüm”. Kendi çıkardığı zaman istemiştim, “Veremem” demişti. Şimdi “Okuyabilirsin” diyor. Çok okumak istiyorum. Birkaç genç rap’çi arkadaşla da bir şeyler yapacağız. Söylemeyeyim, Sefo kızıyor bana sonra!

'KULÜP' İBRAHİM TATLISES’E YAPILMIŞTI

◊ Yaptığınız yeni şarkıları önden yakın çevrenize dinletir misiniz hep?

- Yakın arkadaşlarıma dinletirim. Mesela “Kulüp” şarkısı aslında İbrahim Tatlıses’e yazılmış. Bana dinlettiler, “Düğün şarkısı getirdiniz ya” dedim. Okan ise “Bu yılın şarkısı olur” dedi, şarkı patladı!