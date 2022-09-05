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Demet Akalın'ın zor anları... Okan Kurt yanına koştu!

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#Demet Akalın#Okan Kurt#Uşak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:11

Uşak’ın kurtuluşunun 100. yılı için Uşak’ta sahne alan Demet Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü.

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Okan Kurt’un pansuman yaptığı Akalın, sonrasında konsere devam ederken kendisinin “Uşak Gazisi” olduğunu söyledi.

Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu. Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30’u gösterdiğinde sahne aldı.

En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti.

Demet Akalının zor anları... Okan Kurt yanına koştu

Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü.

Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı.

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Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum” dedi.

 

 

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#Demet Akalın#Okan Kurt#Uşak

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