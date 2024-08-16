×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Demet Akalın kiracısıyla anlaşamadı! 'Adam evime çöktü'

Güncelleme Tarihi:

#DEMET AKALIN#Kira#Ev
Demet Akalın kiracısıyla anlaşamadı Adam evime çöktü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 12:18

Demet Akalın kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlığı çözemedi. Sosyal medya hesabından isyan etti; 'Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime'

Haberin Devamı

Yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte. Mankenlik yaptığı yıllarda bir ev alan Akalın, geçtiğimiz günlerde kiracısıyla yaşadığı polemiği şu sözlerle anlatmıştı:

'EVİ ALMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM'

'Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin."

Gözden KaçmasınTuba Ünsaldan eski kiracısı Puccaya sitem: Aylarca kira ödemedi... Evimi mahvetti demek az kalırTuba Ünsal'dan eski kiracısı Pucca'ya sitem: Aylarca kira ödemedi... 'Evimi mahvetti' demek az kalır!Haberi görüntüle

KRİZ DEVAM EDİYOR

Kiracısını mahkemeye veren Akalın, aylar sonra yeni bir paylaşıma imza attı.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından isyan eden ünlü şarkıcı, 'Bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!' mesajını paylaştı.

8 BİN TL ALIYOR

Aldığı kira ücretini de açıklayan Akalın, 'Kira 5 bin liraydı 8 bin TL'yi yeni yapmış! Uzlaşmaya da 'hayır' diyor! 35 bin TL en kötü ederi evin! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim söz! Dua eder en azından.' dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEMET AKALIN#Kira#Ev

BAKMADAN GEÇME!