Demet Akalın kiracısıyla anlaşamadı! 'Adam evime çöktü'

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Yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte. Mankenlik yaptığı yıllarda bir ev alan Akalın, geçtiğimiz günlerde kiracısıyla yaşadığı polemiği şu sözlerle anlatmıştı:

'EVİ ALMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM'

'Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin."

KRİZ DEVAM EDİYOR

Kiracısını mahkemeye veren Akalın, aylar sonra yeni bir paylaşıma imza attı.

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Sosyal medya hesabından isyan eden ünlü şarkıcı, 'Bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!' mesajını paylaştı.

8 BİN TL ALIYOR

Aldığı kira ücretini de açıklayan Akalın, 'Kira 5 bin liraydı 8 bin TL'yi yeni yapmış! Uzlaşmaya da 'hayır' diyor! 35 bin TL en kötü ederi evin! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim söz! Dua eder en azından.' dedi.