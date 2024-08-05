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Demet Akalın: Hande Yener ile düet yok

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#Demet Akalın#Hande Yener#Kıbrıs
Demet Akalın: Hande Yener ile düet yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:27

YAZ aylarını “Aferin Sana” adlı yeni şarkısıyla karşılayan Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Chamada Beach Club’da sahneye çıktı.

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Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Uzun zamandır Kıbrıs’a gelmiyordum. Havalimanı değişmiş, güzel olmuş” dedi. Geçirdiği yağ aldırma operasyonunun ardından 10 kilo veren Akalın, zayıflamasıyla ilgili soruya “Bir süre ilaç kullanmak zorunda kaldım. İlaçlar kilo yaptı. Ufak bir operasyon geçirdim. Şimdi iyiyim. Spora ve diyete devam ediyorum” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Hande Yener’in sahnesine konuk olan Demet Akalın’a “Hande Yener’le bir düetiniz olacak mı?” sorusu da yöneltildi.

Şarkıcı, “Şu an için öyle bir şey yok. Düşünmüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda olabilir” dedi.

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#Demet Akalın#Hande Yener#Kıbrıs

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