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Demet Akalın büyük acısı... Gözyaşlarını tutamadı!

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#Demet Akalın#Hakan Kılıç#Kocaeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 10:08

Şarkıcı Demet Akalın’ın Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç (61) solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç’ın cenazesi toprağa verildi.

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Cenazeye Akalın ve eşi Okan Kurt da katıldı. Yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı nedeniyle önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ardından da Gebze’de bulunan hastaneye sevk edilen şarkıcı Demet Akalın’ın teyzesinin oğlu, evli ve 3 çocuk babası Hakan Kılıç tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Demet Akalın büyük acısı... Gözyaşlarını tutamadı

Kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şarkıcı Akalın, “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti” ifadelerini kullandı.

Kılıç’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmasının ardından Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Cami’ye getirildi.

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Demet Akalın büyük acısı... Gözyaşlarını tutamadı

Kılıç’ın ailesi ve Akalın, eşi Okan Kurt taziyeleri kabul etti. Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç’ın cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Demet Akalın büyük acısı... Gözyaşlarını tutamadı

 

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#Demet Akalın#Hakan Kılıç#Kocaeli

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