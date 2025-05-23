Demet Akalın Bodrum’daki fiyatlara tepkili: Kahvaltıya 1850 lira!

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SEZON DURGUN BAŞLADI



Türkiye’nin en popüler tatil adreslerinden Bodrum’da sezon durgun başladı, sokaklar, oteller ve rezervasyon tabloları beklentilerin gerisinde kaldı. Bölgedeki turizm esnafı “Sezona sessiz başladık, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz” derken, Demet Akalın yüksek fiyatlara tepki gösterdi.



LÜKS DEĞİL BAHÇEDE KAHVALTI



Ünlü şarkıcı, sosyal medyada Bodrum’daki esnafın isyanını konu alan haberin altına yazdığı yorumla tepkisini dile getirdi. Yaz sezonunu Bodrum’da açan Akalın, “İki kişi 1850 lira ödedim bu sabah kahvaltıya. Bahçede he, lüks değil. 1850 TL” diye yazdı. Şarkıcının tweet’i sosyal medyada gündem oldu.