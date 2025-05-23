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Demet Akalın Bodrum’daki fiyatlara tepkili: Kahvaltıya 1850 lira!

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#Demet Akalın#Bodrum#Bodrum Fiyatları
Demet Akalın Bodrum’daki fiyatlara tepkili: Kahvaltıya 1850 lira
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 08:45

Demet Akalın, Bodrum esnafının “Sezona sessiz girdik” isyanına tepki gösterdi. Yüksek fiyatlara dikkat çeken şarkıcı, iki kişilik kahvaltıya 1850 lira ödediğini söyledi.

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SEZON DURGUN BAŞLADI

Türkiye’nin en popüler tatil adreslerinden Bodrum’da sezon durgun başladı, sokaklar, oteller ve rezervasyon tabloları beklentilerin gerisinde kaldı. Bölgedeki turizm esnafı “Sezona sessiz başladık, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz” derken, Demet Akalın yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

LÜKS DEĞİL BAHÇEDE KAHVALTI

Ünlü şarkıcı, sosyal medyada Bodrum’daki esnafın isyanını konu alan haberin altına yazdığı yorumla tepkisini dile getirdi. Yaz sezonunu Bodrum’da açan Akalın, “İki kişi 1850 lira ödedim bu sabah kahvaltıya. Bahçede he, lüks değil. 1850 TL” diye yazdı. Şarkıcının tweet’i sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın Bodrum’daki fiyatlara tepkili: Kahvaltıya 1850 lira

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#Demet Akalın#Bodrum#Bodrum Fiyatları

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