×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Demet Akalın: Bavulda pilav taşıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Okan Kurt#Diyet
Demet Akalın: Bavulda pilav taşıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 10:33

Demet Akalın önceki gün Bodrum Club Catamaran’da sahneye çıktı.

Haberin Devamı

Yağ aldırma operasyonunun ardından 10 kilo veren Akalın, “Kilolu olduğum dönem kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum” dedi.

Diyet yaptığını söyleyen şarkıcı, bu konuda eşi Okan Kurt’un daha disiplinli olduğunu anlattı: “Ben Okan kadar diyet yapsam 32 bedenle mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz!”

Deli deli fiyatlar

Turizm beldelerinde yaz sezonunun sönük geçtiğini söyleyen Demet Akalın esnafa seslendi:

“Bazen bana da deli deli fiyatlar denk geliyor. Bu iş kötüye gidecek. Şişirilmiş fiyatları düzene sokmak gerekiyor. Herkes Yunanistan’a kaçıyor!”

Gözden KaçmasınHedefim 10 sene önceki kıyafetlerime girebilmek'Hedefim 10 sene önceki kıyafetlerime girebilmek'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Akalın#Okan Kurt#Diyet

BAKMADAN GEÇME!