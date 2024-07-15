Demet Akalın: Bavulda pilav taşıyoruz

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Yağ aldırma operasyonunun ardından 10 kilo veren Akalın, “Kilolu olduğum dönem kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum” dedi.

Diyet yaptığını söyleyen şarkıcı, bu konuda eşi Okan Kurt’un daha disiplinli olduğunu anlattı: “Ben Okan kadar diyet yapsam 32 bedenle mankenliğe geri dönerim. O biraz abartıyor. Bavullarda bile yağsız pilav taşıyoruz!”

Deli deli fiyatlar

Turizm beldelerinde yaz sezonunun sönük geçtiğini söyleyen Demet Akalın esnafa seslendi:

“Bazen bana da deli deli fiyatlar denk geliyor. Bu iş kötüye gidecek. Şişirilmiş fiyatları düzene sokmak gerekiyor. Herkes Yunanistan’a kaçıyor!”