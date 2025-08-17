×
'Demet Abla' tatilde!

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Sefo#Okan Kurt
Demet Abla tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 16:12

Demet Akalın, Sefo’yla vereceği konser öncesi Bodrum-Torba’daki Vouge Hotel’de görüntülendi.

Hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira’yla birlikte otelin plajına inen şarkıcıya modacı arkadaşı Tolga Çam da eşlik etti.

Demet Abla tatilde

Okan Kurt locada telefon görüşmeleri yaparken, Demet Akalın kızıyla serin suların tadını çıkardı. (Tolga BOZDUMAN)

Demet Abla tatilde

Bodrum tatili

2024 Miss Turkey finalistlerinden Ece Çetin, Bodrum’da tatil yapıyor. Çetin önceki gün Cennet Koyu’ndaki Bobo Beach’teydi.

Demet Abla tatilde

Bir süre arkadaşıyla beraber yüzen güzel, daha sonra deniz üzerine sabitlenmiş iskeleye çıkarak güneşlendi. (Tolga BOZDUMAN)

Demet Abla tatilde

Ağustos güzeli

Instagram hesabından ‘Özçivit’ soyadını kaldırdığı için boşanma haberleriyle gündeme gelen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’le fotoğrafını yayınlayarak dedikodulara nokta koymuştu. Ünlü oyuncu, ailesiyle çıktığı tatilde geçirdiği keyifli anları da “Ağustos 2025” notuyla paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

Demet Abla tatilde

Tekirdağ’da kına gecesi

13 yıldır birlikte olan ve geçen nisan ayında nişanlanan çift, Tekirdağ’da kına gecesi yaptı, yakınlarıyla doyasıya eğlendi. Taner Rumeli ile Ceyda Aşık, 24 Ağustos Pazar günü Ankara’da nikâh masasına oturacak.

Demet Abla tatilde

 

 

