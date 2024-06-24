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Değişimi dikkat çekti! Çağatay Ulusoy tatilde...

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#Çağatay Ulusoy#Selin Türkmen#Serkay Tütüncü
Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 14:43

Çağatay Ulusoy önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda görüntülendi.

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Oyuncu, konakladığı otelin iskelesinde bir arkadaşıyla sohbet etti. Ulusoy, ardından manzarayı izleyip iskelede dolaştı.

Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

Oyuncu, daha sonra kendisini almaya gelen botla oradan ayrıldı ama öncesinde hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Ulusoy’un kilo aldığı ve saçlarının dökülmeye başladığı dikkatlerden kaçmadı. (Kamil SÜMER)

Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

Sahilde eğlence

Selin Türkmen önceki gün Bodrum Gölköy’de objektiflere yansıdı. Şezlongunda uzanarak telefonuna bakan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla denize girdi. Etrafına neşe saçan Türkmen’in keyifli halleri objektiflere yansıdı. Oyuncu, siyah mayosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. (Kamil SÜMER)

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Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

Denizde sohbet

Asuman Dabak önceki gün Çeşme’de görüntülendi. Her gün farklı plaja giden oyuncu, her seferinde farklı bir bikini kombini yapıyor. Dabak, son olarak görüntülendiği sahilde arkadaşıyla denizin içinde uzun bir muhabbet gerçekleştirdi. Arkadaşlar, yüzmeyi unutup konuşa konuşa kumsala geri döndü. (Deniz BOY)

Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

Hep merhaba olmaz

Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, tatil rotası için Yunanistan’ı seçenlerden oldu. Ünlü şarkıcı, denize girdiği anları Instagram hesabından “Hep merhaba olmaz. Biraz da kalimera” notuyla paylaştı.

Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

Tatile devam

Buse Terim, tatil için Yunanistan’ı tercih edenlerdendi. Influencer, beyaz mayosu ile Yunanistan’ın Patmos adasında denize girdiği anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

Mutlu anlar

Seda Üren, ailesi ile Bodrum’daki tatiline devam ediyor. Ünlü isim, çocuklarıyla kanoda çekilmiş mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

Yunan adalarında

Bensu Soral, tatil adresi olarak Yunan adalarını seçti. Ünlü oyuncu, gün batımını arkasına aldığı pozları sosyal medya hesabından kalp emojisi ile beğeniye sundu.

Değişimi dikkat çekti Çağatay Ulusoy tatilde...

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#Çağatay Ulusoy#Selin Türkmen#Serkay Tütüncü

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