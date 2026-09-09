Defne Samyeli’den Cem Yılmaz açıklaması: “Çok korktuk, çok üzüldük”

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Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlandı. Göğüs ve sırtında şiddetli ağrı hisseden Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen ünlü komedyene anjiyo yapıldı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edildi

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanan Cem Yılmaz, hastanede iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yılmaz, taburcu olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi.

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Ünlü komedyen, yaşadığı süreci, “Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam Gora’nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu. Sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum” sözleriyle anlattı.

Yılmaz ayrıca tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Eski sevgilisinden destek geldi

Cem Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan isimlerden biri de 2019 yılında yollarını ayırdığı Defne Samyeli oldu.

Yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşayan Samyeli, dün akşam katıldığı bir etkinlikte eski sevgilisiyle sağlık durumu hakkında konuşup konuşmadığı sorusunu yanıtladı.

Samyeli, “Konuştum, elbette konuştum” diyerek Yılmaz ile görüştüğünü açıkladı.

Ünlü isim, yaşadığı endişeyi ise, “Yakın çevremizde de kötü haberler alıyoruz. Cem için de çok üzüldük, çok korktum” sözleriyle dile getirdi.