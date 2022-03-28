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Defne Samyeli: Yaş farkını eleştirmem

#Defne Samyeli#Cem Yılmaz#Rüya Demirbulut
Defne Samyeli: Yaş farkını eleştirmem
Sayit DURMAZ

Defne Samyeli önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.

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Ünlü isme eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın kendisinden yaşça hayli genç bir kadınla ilişki yaşadığı hatırlatılarak çiftler arasındaki yaş farkı hakkında ne düşündüğü soruldu. 

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“Benim annemle babam arasında da 32 yaş fark var. Bu konuyu eleştirmek benim yapacağım bir şey değil, ayrıca beni de ilgilendirmiyor” diyen Samyeli, “Kızlarınız büyük erkeklerle ilişki yaşarsa ne dersiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bunun hakkında hiç düşünmedim. Olduğu zaman düşünürüz.” 

Defne Samyeli: Yaş farkını eleştirmem

Arkadaşlarıyla buluştuğu mekanda 4 saat kalan Defne Samyeli, giyim stiliyle dikkat çekti.

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#Defne Samyeli#Cem Yılmaz#Rüya Demirbulut

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