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Defne Samyeli sezonu açtı

#Defne Samyeli#AYBUKE PUSAT#Aybüke Pusat
Defne Samyeli sezonu açtı

Defne Samyeli tatil sezonunu yurtdışında açtı.

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Yeşil bikinisiyle plajda çekilen videosunu Instagram hesabına yükleyen 49 yaşındaki Samyeli, düzgün fiziğiyle kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Defne Samyeli sezonu açtı

ÜNLÜLER TATİLDE! 

Bir sıcak bir soğuk giden havalardan bunalan ünlü isimler, rotayı başka ülkelere, başka şehirlere çevirdiler... Sezonu açan isimler, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştılar. İşte 2022 yazının ilk pozları...

SEZON TUNUS'TA AÇILDI         

Aybüke Pusat sezonu Tunus'ta açtı. Pusat, bikinili pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Defne Samyeli sezonu açtı

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BALİ'DEN SELAMLAR

Burcu Özberk, tatil için Bali'ye gitti. Özberk, çektiği birbirinden iddialı pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Defne Samyeli sezonu açtı

'YAŞASIN!'

Oyuncu Özge Borak, sezonun ilk bikinili pozunu "Veee oy çokluğuyla deniz sezonu açılmıştır. Yaşasın" notuyla yayınladı.

Defne Samyeli sezonu açtı

İDDİALI POZLAR

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyanın dört bir yanından tatil fotoğrafları paylaşıyor. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Taşpınar'ın cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

Defne Samyeli sezonu açtı

BU KEZ KENDİ ÇEKTİ

Son dönemde değişen imajı ve fotoğraflarına uyguladığı photohop ile konuşulan Deniz Seki, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Seki, kendi çektiği fotoğrafı takipçleri ile paylaştı.

Defne Samyeli sezonu açtı

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KIŞ HİÇ GELMEDİ

İstanbul ve Miami arasında mekik dokuyan ve bu durumdan şikayetçi olan Şevval Şahin için yaz hiç bitmiyor... Şahin, yılın neredeyse her ayı bikinili fotoğraf paylaşıyor. Şevval Şahin'in bu pozu mayıs ayından...

Defne Samyeli sezonu açtı

 

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#Defne Samyeli#AYBUKE PUSAT#Aybüke Pusat

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