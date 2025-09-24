×
Defne Samyeli kızının ilişkisi hakkında konuştu

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 11:13

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, bir süre önce sevgili kriterlerini açıklayarak gündeme gelmişti. Boy takıntısına dikkat çeken Derin, 1.85'in altındaki erkeklerle ilgilenmediğini ve yalnızca ne yaptığını bilen, çalışkan erkeklerle birlikte olmak istediğini belirtmişti.

Bir süre sonra, 22 yaşındaki Derin Talu, Tanalp Tokgöz ile ilişkiye başladı. Geçtiğimiz günlerde, Derin, sevgilisi Tanalp Tokgöz ve onun annesi Gülay Tokgöz ile bir fotoğraf paylaşarak ilişkiye onay verildiğini gösterdi.

DEFNE SAMYELİ'DEN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından, gözler Defne Samyeli'ye çevrildi. Samyeli, kızının ilişkisinin kendi tercihi olduğunu belirterek, "Genç bir kız, kendi tercihini yapıyor ve yaşına uygun bir ilişki yaşıyor. Bundan daha doğal ne olabilir?" diyerek, Derin'in ilişkisinde saygı duyduğunu söyledi.

