Defne Samyeli: Duyunca ben de şaşırdım... 2 aya Çin’e gidiyorum!

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Çinli bilim insanlarının yıllara meydan okuyan vücut yapısını inceleyeceği haberleriyle gündeme gelen 51 yaşındaki Samyeli, “Ben duyunca şaşırdım. İlginç bir durum açıkçası. Bekliyoruz, 2 ay içerisinde gideceğiz Çin’e” dedi.

Yılbaşı gecesi sahne alıp almayacağının henüz belli olmadığını söyleyen Defne Samyeli, sanatçıların o gece için istediği astronomik ücretler hakkında da “Ekonomik koşullar malum. Bizim bir ekibimiz var. Ev kiraları yüksek. Onları konuşmamız lazım bence” diye konuştu.