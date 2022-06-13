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Defne Joy Foster’ın oğlu Can 12 yaşında!

#CAN KILIÇ SOLMAZ#Defne Joy Foster#İlker Yasin Solmaz
Defne Joy Foster’ın oğlu Can 12 yaşında

2011’de vefat eden oyuncu Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü, 12 yaşına girdi. İlker Yasin Solmaz oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster 2008 yılında İlker Yasin Solmaz'la evlenmişti. Çift 2009 yılında da oğulları Can Kılıç'ı kucaklamıştı. Can şimdi 12 yaşına bastı. İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşım yaparak kutladı.

Solmaz yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Aslan oğlum benim. Adamım... Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın."

Defne Joy Foster’ın oğlu Can 12 yaşında

MUTLU AİLE

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2011 yılında yaşamını yitirmiş, eşi İlker Yasin Solmaz yaklaşık 8 ay sonra “Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var” diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal’la evlenmişti. Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı.

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Çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kuran İlker Yasin Solmaz ile Beyza Dankal, aile saadetlerini şimdi sosyal medyada gözler önüne seriyor.

Dankal, “Aslan Kral” diye hitap ettiği Can’a olan sevgisini Instagram paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can 12 yaşında

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#CAN KILIÇ SOLMAZ#Defne Joy Foster#İlker Yasin Solmaz

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