×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi!

Güncelleme Tarihi:

#Ahu Yağtu#Hakan Yıldırım#Kemal Yılmaz
Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 08:38

Ahu Yağtu, Hakan Yıldırım’ın defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı. Oğlu Kemal ünlü mankeni hayranlıkla izledi.

Haberin Devamı

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Modacı Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu önceki akşam Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta tanıttı. Moda dünyasının merakla beklediği defileyi izlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya, Dilan Çiçek Deniz, Gülşen, Kenan Doğulu, Beren Saat, Nebahat Çehre, Çağla Şıkel ve Melike Şahin gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

SÜRPRİZ KONUK

Defilenin baş mankeni Ahu Yağtu’ydu. Kariyerinin 32’nci yılında olan ünlü manken, Hakan Yıldırım’ın imza tasarımını Sezen Aksu’nun “Dansöz Dünya” şarkısı eşliğinde taşıdı. Yağtu’yu izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz’la evliliğinden olan oğlu Kemal Yılmaz da vardı. Kemal’in podyumdaki annesine hayranlık dolu bakışları dikkatten kaçmadı.

Haberin Devamı

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

Eleştiriye açık değil

Hakan Akkaya’yı gecede yalnız bırakmayan Gülşen, çok konuşulan sahne kıyafetleri için şöyle dedi: “Herkes dilediğini düşünebilir. Sonuçta ben sahne işi yapıyorum. Sahneye kendimi iyi hissettiğim, kendimi iyi ifade ettiğim veya canımın istediği şekilde çıkıyorum. Beni temsil eden unsurları gözeterek, hayalimdeki şeyleri gerçekleştiriyorum. Bunun eleştiriye açık yanı yok. Söylenenlere kulak vermiyorum.”

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

Keyfimiz çok yerinde

Dilan Çiçek Deniz defileye sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile geldi. Oyuncu, evlilik sorularına “Şu anda planımız yok ama keyfimiz çok yerinde” diye yanıt verdi.

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

 Artık aşk yok

Nebahat Çehre, ekrana dönmek için doğru projeyi beklediğini söyledi: “Ben hep güzel işlerde yer aldım. Bu kadar güzel işin ardından yine kaliteli bir projede yer almam gerekiyor. Seyirci benden bunu bekler.” 37 yıllık aşk orucuyla ilgili gelen sorulara ise net bir yanıt veren ünlü sanatçı, “Artık aşk yok” dedi.

Haberin Devamı

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

Defileyi eşi Kenan Doğulu ile beraber izleyen Beren Saat, Hakan Yıldırım tasarımı giydi.

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

Serenay Sarıkaya defile sonundan DJ’in çaldığı şarkılara dans ederek eşlik etti.

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

Sinem Güven defileye sevgilisi Berent Akdemir ve kızı Defne Ersönmez’le beraber geldi.

Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahu Yağtu#Hakan Yıldırım#Kemal Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!