Ünlü isimler defileye akın etti... Kemal annesini hayranlıkla izledi!

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Modacı Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu önceki akşam Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta tanıttı. Moda dünyasının merakla beklediği defileyi izlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya, Dilan Çiçek Deniz, Gülşen, Kenan Doğulu, Beren Saat, Nebahat Çehre, Çağla Şıkel ve Melike Şahin gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

SÜRPRİZ KONUK

Defilenin baş mankeni Ahu Yağtu’ydu. Kariyerinin 32’nci yılında olan ünlü manken, Hakan Yıldırım’ın imza tasarımını Sezen Aksu’nun “Dansöz Dünya” şarkısı eşliğinde taşıdı. Yağtu’yu izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz’la evliliğinden olan oğlu Kemal Yılmaz da vardı. Kemal’in podyumdaki annesine hayranlık dolu bakışları dikkatten kaçmadı.

Eleştiriye açık değil

Hakan Akkaya’yı gecede yalnız bırakmayan Gülşen, çok konuşulan sahne kıyafetleri için şöyle dedi: “Herkes dilediğini düşünebilir. Sonuçta ben sahne işi yapıyorum. Sahneye kendimi iyi hissettiğim, kendimi iyi ifade ettiğim veya canımın istediği şekilde çıkıyorum. Beni temsil eden unsurları gözeterek, hayalimdeki şeyleri gerçekleştiriyorum. Bunun eleştiriye açık yanı yok. Söylenenlere kulak vermiyorum.”

Keyfimiz çok yerinde



Dilan Çiçek Deniz defileye sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile geldi. Oyuncu, evlilik sorularına “Şu anda planımız yok ama keyfimiz çok yerinde” diye yanıt verdi.

Artık aşk yok



Nebahat Çehre, ekrana dönmek için doğru projeyi beklediğini söyledi: “Ben hep güzel işlerde yer aldım. Bu kadar güzel işin ardından yine kaliteli bir projede yer almam gerekiyor. Seyirci benden bunu bekler.” 37 yıllık aşk orucuyla ilgili gelen sorulara ise net bir yanıt veren ünlü sanatçı, “Artık aşk yok” dedi.

Defileyi eşi Kenan Doğulu ile beraber izleyen Beren Saat, Hakan Yıldırım tasarımı giydi.

Serenay Sarıkaya defile sonundan DJ’in çaldığı şarkılara dans ederek eşlik etti.

Sinem Güven defileye sevgilisi Berent Akdemir ve kızı Defne Ersönmez’le beraber geldi.