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Dedikodular doğru çıktı... Seda Erdim ile Ümit Erdim'den açıklama geldi

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#Ümit Erdim#Seda Erdim#Seda Çınar
Dedikodular doğru çıktı... Seda Erdim ile Ümit Erdimden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 16:09

Oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturmuş; çiftin bu evlilikten Ses ve Ela adında iki çocukları olmuştu.

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Seda Erdim sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları sildi, soyadını da değiştirdi.

Boşandıkları konuşulan ikili, sessizliklerini avukatları aracılığı ile yaptıkları ortak açıklamayla bozdular:

"Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir. Müşterek iki kız çocuğuna sahip olan taraflarca aile birliğine olan inanışları ve çocuklarını korumak amacıyla bu konuda başkaca herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Bu sürece ilişkin gerek basın gerek sosyal medyada yapılacak haberlerde, yorumlarda tarafların mahremiyetlerine, hassasiyetlerine ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, itham ve iftira içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Dedikodular doğru çıktı... Seda Erdim ile Ümit Erdimden açıklama geldi

Ümit Erdim'in yer aldığı fotoğrafları sayfasından kaldıran Seda Çınar sadece 31 Aralık 2023 tarihli bu kareyi bıraktı..

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#Ümit Erdim#Seda Erdim#Seda Çınar

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