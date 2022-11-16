Dedikodular doğru çıktı! Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor

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2 Ekim’de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın evliliği sadece 44 gün sürdü.

Mert Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için avukatına talimat verdi.



MERVE BOLUĞUR'DAN AÇIKLAMA



Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını vermişti.

Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.

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NİKAHTA SOĞUK RÜZGARLAR

Fuat Paşa Yalısı’nda kıyılan nikahta Merve Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Mert Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Çiftin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Modacı Tolga Çam’ın imzasını taşıyan iki gelinlik giyen Merve Boluğur, düğün öncesi sosyal medya hesabında adına ‘Aydın’ soyadını da ekledi. Oyuncu, eşiyle fotoğrafını da “Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz geldi.

İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.

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10 TAM ALTIN TAKTI

Merve Boluğur'un nikah şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Takının toplam değeri 65 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

Düğüne katılanlar arasında Mert Öcal ve Sude Burcu da vardı.





Oyuncu Saruhan Hünel törene sevgilisi Rabia Öztürk ile katıldı