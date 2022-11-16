Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dedikodular doğru çıktı! Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Merve Boluğur#Mert Aydın#Merve Boluğur Aydın
Dedikodular doğru çıktı Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 12:44

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın, harekete geçti ve boşanma işlemlerini başlattı.

Haberin Devamı

2 Ekim’de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın evliliği sadece 44 gün sürdü.
Mert Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için avukatına talimat verdi.

MERVE BOLUĞUR'DAN AÇIKLAMA

Dedikodular doğru çıktı Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor



MERVE BOLUĞUR BOŞANMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını vermişti.

 Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.

Haberin Devamı

Dedikodular doğru çıktı Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor

 

NİKAHTA SOĞUK RÜZGARLAR

Fuat Paşa Yalısı’nda kıyılan nikahta Merve Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Mert Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Çiftin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Modacı Tolga Çam’ın imzasını taşıyan iki gelinlik giyen Merve Boluğur, düğün öncesi sosyal medya hesabında adına ‘Aydın’ soyadını da ekledi. Oyuncu, eşiyle fotoğrafını da “Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

Dedikodular doğru çıktı Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor

Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz geldi.

İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.

Haberin Devamı

10 TAM ALTIN TAKTI

Merve Boluğur'un nikah şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Takının toplam değeri 65 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

Dedikodular doğru çıktı Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor

Düğüne katılanlar arasında Mert Öcal ve Sude Burcu da vardı. 

Dedikodular doğru çıktı Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor


Oyuncu Saruhan Hünel törene sevgilisi Rabia Öztürk ile katıldı

Dedikodular doğru çıktı Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merve Boluğur#Mert Aydın#Merve Boluğur Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün