Dedesinin ismini taşıyacak! 'Hoş geldin Fikret Hakan'

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ANNE OLDU

Geçen eylül ayında Roma’da evlenen ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın hayatında yepyeni bir dönem başladı. Anne-baba olmak için aylardır heyecanlı bir bekleyiş içinde olan çift, bebeklerine önceki gün kavuştu. Deniz, Maslak’ta bulunun özel bir hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdi.

İSMİ MERAK EDİLİYORDU

Pınar Deniz, sağlıkla dünyaya gözlerini açan bebeğiyle birlikte hastaneden taburcu olup evine geçti. Doğum haberi, çiftin hayranlarını çok heyecanlandırdı. En çok merak edilen konu ise oğullarına hangi ismi verecekleriydi. Bebeğin ismi, ‘Fikret Hakan’ oldu. Hakan, Kaan Yıldırım’ın babasının adı.

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Pınar Deniz, geçen yılın kasım ayında Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıkmış, yürürken karnını tutarak hamileliğini ilk kez duyurmuştu.