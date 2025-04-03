×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dedesinin ismini taşıyacak! 'Hoş geldin Fikret Hakan'

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Fikret Hakan
Dedesinin ismini taşıyacak Hoş geldin Fikret Hakan
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 07:58

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

Haberin Devamı

ANNE OLDU

Geçen eylül ayında Roma’da evlenen ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın hayatında yepyeni bir dönem başladı. Anne-baba olmak için aylardır heyecanlı bir bekleyiş içinde olan çift, bebeklerine önceki gün kavuştu. Deniz, Maslak’ta bulunun özel bir hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Dedesinin ismini taşıyacak Hoş geldin Fikret Hakan

İSMİ MERAK EDİLİYORDU

Pınar Deniz, sağlıkla dünyaya gözlerini açan bebeğiyle birlikte hastaneden taburcu olup evine geçti. Doğum haberi, çiftin hayranlarını çok heyecanlandırdı. En çok merak edilen konu ise oğullarına hangi ismi verecekleriydi. Bebeğin ismi, ‘Fikret Hakan’ oldu. Hakan, Kaan Yıldırım’ın babasının adı.

Haberin Devamı

Dedesinin ismini taşıyacak Hoş geldin Fikret Hakan

Pınar Deniz, geçen yılın kasım ayında Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıkmış, yürürken karnını tutarak hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Fikret Hakan

BAKMADAN GEÇME!