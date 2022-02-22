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Dedemin Fişi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Dedemin Fişi'nin genel konusu ve kadrosu

#Dedemin Fişi#Film
Dedemin Fişi filminin konusu ne, oyuncuları kimler İşte Dedemin Fişinin genel konusu ve kadrosu

Televizyonda yayımlanan 'Güldür Güldür Show' programının yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu'nun yönettiği Dedemin Fişi filminde; Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol alıyor. Peki, Dedemin Fişi filminin konusu ne?

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Dedemin Fişi filmi babalarından kendilerine kalacak olan mirastan en büyük payı almaya çalışırken birbirleriyle kıyasıya yarışan "Çirçi Ailesi" fertlerinin eğlenceli hikayesini sinemaya taşıyor. 2016 yılında vizyona giren film, zaman zaman televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşuyor. İşte, Dedemin Fişi'nin genel konusu...

Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...

 

 

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#Dedemin Fişi#Film

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