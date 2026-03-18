Dedem Çanakkale'ye askere gitti ve bir daha geri gelemedi

FEDON KALYONCU

Bu ayakta gördüğünüz adam, eşi hamile iken Çanakkale'ye askere gitti ve bir daha geri gelemedi, Vatanı için şehit oldu. Ne o oğlunu, ne babam babasını, ne de ben dedemi göremedim. Vatan sağ olsun. 'Ne Mutlu Türküm' diyene... Sende nur içinde yat gururum dedem Kleanti Kalyoncu.

ALİ KOCATEPE

Bu gün 18 Mart 2026. Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yılı. Orada iki kez yaralanıp bu vatanı savunan rahmetli babam Recep Kocatepe‘yi de anmak istedim. Fotoğrafta Babam, annem ve ben. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını da sevgi ve rahmetle anıyorum.

SELDA BAĞCAN

Çanakkale’de altı kardeşi ile birlikte şehit olan dedem ve kardeşlerinin ruhuna...

ZAFER ALGÖZ

111 yıl önce “Çanakkale Geçilmez” diyen Mehmetciklere; Büyük komutan Mustafa Kemal Paşaya ve aziz silah arkadaşlarına rahmet, minnet ve saygıyla...

KENAN DOĞULU

110 yıl önce Çanakkale'de yükselen ışık, bugün hâlâ tüm Türkiye'yi aydınlatıyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum.