Dedektif sete çıktı

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“The Turkish Detective” (Türk Dedektif) adlı dizide başrolleri Haluk Bilginer, Yasemin Allen ve Ethan Kai paylaşacak. Bilginer dizide ‘Müfettiş Çetin İkmen’i canlandıracak. Kai ‘Mehmet Süleyman’ ve Allen de ‘Dedektif Ayşe Farsakoğlu’ rollerinde seyirci karşısına çıkacak.

Senaryosunu Ben Schiffer’in yazdığı, yönetmen koltuğunda “The Girl with the Dragon Tattoo” ve “Mr. Robot” projeleriyle tanınan Niels Arden Oplev’in oturduğu dizinin çekimlerine dün İstanbul’da başlandı.

ViacomCBS, Miramax ve Ay Yapım ortaklığıyla çekilen dizinin ilk sahnelerinde Yasemin Allen kamera karşısına geçti. “The Turkish Detective”in ilk sezonu 8 bölümden oluşacak ve hikâye günümüz İstanbul’unda geçecek. Üç dedektif, şehirde yaşanan suç hikâyelerini aydınlatmaya çalışacak.